瑞士信貸瀕臨破產，台灣小投資人無虞。金管會指出，瑞士商瑞士信貸銀行股份有限公司目前在台設有台北證券分公司，僅經營證券經紀業務及兼營期貨經紀業務，客戶均為法人，且以國內外機構投資人為主，截至今年8月底，該分公司證券經紀市占率為 1.439％(全體專營證券商第 23 名，外資券商第6 名)，期貨經紀市占率為0.06％。

金管會表示，該分公司 111 年 8 月底現金及約當現金為51.26億元，占該分公司總資產 34.66％，今年1至8月該分公司自結稅前淨利 4.69 億元，自有資本適足率 2470％，流動比率158％；經詢瑞士信貸銀行台北證券分公司表示，該分公司目前營運如常未受影響，將持續關注該分公司財務業務狀況之發展。

金管會指出，至今年 8 月底，投信基金投資瑞士信貸(credit suisse)有價證券共 5 檔，金額約 6.08億元，占該等基金規模僅0.87％，占整體投信基金規模4.8兆元之0.01％，影響尚屬有限。