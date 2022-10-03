很多人認為低脂牛奶較健康，但近年不少研究發現，全脂牛奶好處多多，如今更有大型研究指出，攝取愈多全脂牛奶，能降低代謝症候群、糖尿病和高血壓發生率，該捨棄低脂改買全脂牛奶嗎？

這項研究發表在《BMJ開放式糖尿病研究與護理（BMJ Open Diabetes Research）》，研究團隊調查來自亞洲、美洲和歐洲等21個國家和地區，近15萬人的數據，其中參與者的年齡分布在35～70歲之間。

研究人員收集了每位參與者的病史、血壓、血糖、血脂等各項資訊，透過問卷調查參與者1年多的乳製品攝取量（包括牛奶、優酪乳、奶酪和用牛奶製成的食品等牛奶製品），並將乳製品分成低脂和全脂兩大類。

結果發現，每天攝取2份以上乳製品的參與者，罹患代謝症候群的風險，比完全不攝取乳製品的人低24％；尤其是攝取2份以上全脂乳製品的參與者，代謝症候群的發生率更是能降低28％，甚至也降低血壓、腰圍升高的風險。1份乳製品相當於1杯244克的牛奶或優酪乳、1片15克的奶酪。

每天食用2份以上乳製品的參與者，罹患糖尿病和高血壓的風險也降低11～12％，這種關聯在攝取全脂乳製品的參與者中更加明顯。

研究人員得出結論，「全脂乳製品的攝取量和代謝症候群及高血壓、糖尿病的發生率較低有關。」但這是一項觀察性研究，因此無法確定之間的因果關係，還需要更多研究，才能了解確切的原因。但研究人員認為，如果未來能得到證實，那增加乳製品攝取量可能會是降低代謝症候群、高血壓、糖尿病以及心血管疾病可行且低成本的方法。

輔仁大學食品科學系教授陳炳輝則指出，全脂牛奶本來就比低脂牛奶營養豐富，且乳脂肪內含許多可能影響代謝症候群、心血管及糖尿病的營養成分，或許是出現這樣關聯性的可能原因。

●牛乳脂肪含有益營養素 全脂更勝低脂

低脂、全脂牛奶主要差別在於脂肪含量，一般來說，低脂牛奶的脂肪含量約為0.5～1.5％，全脂牛奶則是3～3.8％。牛奶中的脂肪到底好不好呢？陳炳輝表示，過去也有相關研究發現，飲用全脂牛奶不會導致心血管疾病和肥胖，甚至能降低罹患心血管疾病的風險，而且乳脂肪內其實含有許多有益人體健康的營養成分。

對人體有益的脂肪酸：

1. 油酸：約佔所有脂肪酸含量的30%左右，油酸有降低膽固醇和低密度脂蛋白膽固醇（壞膽固醇），提高高密度脂蛋白膽固醇（好膽固醇）的作用，對心臟有保護效果，對保護、預防心血管疾病佔重要角色。

2 卵磷脂：能促進膽固醇、脂肪代謝，去除掉血管壁上的膽固醇，防止血管硬化，保護心血管。

3 短鏈脂肪酸：牛奶中的短鏈脂肪酸容易被消化吸收，具有免疫調節、抗發炎的效果。

4 中鏈脂肪酸：可減少胰島素阻抗性（第2型糖尿病的原因），可能有助降低糖尿病發生率。

此外，牛奶中還含有脂溶性維生素A、D、E、K，其中含量較多的維生素A能預防乾眼症及夜盲症，維生素D能抗發炎、提升胰島素敏感度、保護心血管。營養師呂美寶指出，牛奶裡也有很好的蛋白質來源，含支鏈胺基酸，可改善餐後胰島素反應，降低糖尿病風險，因此，想攝取足夠營養，其實全脂牛奶反而更為合適。

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