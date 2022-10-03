前年「鏡周刊」報導「乳溝女神」網拍女模張香香在「豬女郎」的行列是小豬後宮，張女不滿被指與羅志祥有關係，提告求償，台北地方法院認定，鏡周刊沒有合理查證，判決周刊的發行公司精鏡傳媒與宋姓記者，須連帶賠償張女10萬元。可上訴。

2020年4月29日，《鏡週刊》以「後宮花名冊扯入寶兒、篠崎泫」為主題，加碼爆料「羅志祥(小豬)與周揚青九年情變」「周揚青爆出小豬到處約砲，熱衷多人運動」，內文點名「網拍女模張香香都在歷來豬女郎的行列之中，後宮陣容頗為可觀」。

張女主張這些內容並非事實，且讓人聯想她跟羅志祥有不正當的男女關係且關係複雜，嚴重貶損她在社會上的評價，使她精神受有相當程度的痛苦，且鏡周刊報導內容與所謂的「大老闆」爆料內容不同，須賠償她100萬元。

台北地院審理後認為，宋姓記者採訪爆料者「大老闆」，但對方未提及任何張女與羅志祥間往來的證據，記者在出刊前也沒有跟張女以電話或郵件加以確認，進行平衡報導，或進行合理查證，判決記者與精鏡傳媒須連帶賠償10萬元。