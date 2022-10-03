楊曜強調，澎湖離島加給與金馬所存在的差距，對於軍公教人員是一種不公平的對待，這是澎湖不分藍綠政治人物的共識。（張茂雄攝）

民進黨立委楊曜3日在立院總召柯建銘邀集人事長蘇俊榮共同協商下，再次於會中強烈要求人事總處，需盡速調高澎湖加給的基本數額，與金門、馬祖的每月9790齊平，讓不公平的制度往正義的方向邁進，楊曜說訴求轉型正義是民進黨執政團隊的使命，如何落實澎、金、馬離島的公平正義，楊曜從不逃避、絕不退卻。

楊曜撂下狠話說，如果明年還無法改善軍公教離島加給的不公平狀況，不只表示民進黨執政團隊無心落實公平正義，也表示楊曜爭取澎湖應有權益的能力不足。那麼，澎湖鄉親是否會繼續認同民進黨籍的立法委員楊曜？離島加給與金馬所存在的差距，對於澎湖的軍公教人員是一種不公平的對待，這是澎湖不分藍綠政治人物的共識。

透過數十場的質詢與協調會，藍、綠中央執政團隊在楊曜的堅持下各做過一次調升，但澎湖的軍公教離島加給，依舊與金門、馬祖有不公平的差距。目前一級離島（馬公、湖西、白沙、西嶼、小門、龜山島、琉球）為7700元，二級離島（虎井、桶盤、吉貝、鳥嶼、望安、七美、將軍澳、綠島、蘭嶼）為8730元，三級離島（金門、馬祖、東沙、南沙、彭佳嶼、目斗嶼、員貝、大倉、東吉、花嶼、東嶼坪、西嶼坪）為9790元。

協調會中柯建銘表示，改正歷史錯誤、追求公平正義是民進黨的責任。楊曜也加碼說，讓不公平的制度往正義的方向邁進，是訴求轉型正義的民進黨執政團隊的使命；讓執政團隊落實澎湖人的公平正義，是楊曜從不逃避、絕不退卻的終極責任。