台電與華山基金會舉辦「九九重陽敬老，Fun送愛」活動，在重陽節前夕敬老送歡樂。（台電台中區處提供／陳淑芬台中傳真）

明天是農曆9月9日重陽節，台電台中區營業處與華山基金會合作今天舉辦「九九重陽敬老，Fun送愛」活動，邀請因疫情少外出的獨居老人參加，遠從東勢區來的84歲陳阿嬤玩起丟沙包及剝柚子大賽等活動，大呼「每個遊戲都好玩！」

「九九重陽敬老，Fun送愛」活動今天在台電台中區處禮堂舉辦，區處志工服務團隊20多名成員，擔任長者的一日孫子女，設計、安排適合銀髮族的團康遊戲，並安排按摩服務送上重陽節祝福，現場笑聲連連，場面溫馨。

東勢區來的84歲獨居陳阿嬤，與志工玩丟沙包、剝柚子大賽等遊戲大呼過癮，她說：「每個遊戲都好玩！」

台電台中區處處長黃明舜表示，高齡化社會來臨，失能、及失智長輩人口快速增加，秉持著「取之於社會、用之於社會」精神，深入社區關懷獨老，希望陪伴能讓長輩掃去疫情帶來的陰霾，善盡企業社會責任。

從事失依、失能及失智老人服務的華山基金會表示，希望號召更多的企業、團體加入，用實際行動來關懷厝邊老人，認助、陪伴弱勢長輩。