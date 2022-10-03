自2月俄烏戰爭爆發以來，烏克蘭就成了各種武器試驗場，比如瑞典的NLAW 反坦克飛彈、英國星光輕型防空飛彈(Starstreak)都在烏克蘭戰場上獲得實戰經驗，而美國也特別提供烏克蘭彈簧刀 (AeroVironment Switchblade)、鳳凰幽靈 (Phoenix Ghost) 巡遊彈藥來實證這種新武器的實用性。現在韓國的「神弓」肩射飛彈(Chiron Missile, KP-SAM)也可能出現在烏克蘭，以尋求實戰經驗。

戰爭爆發初期，俄羅斯從3個方向對烏克蘭發動入侵，烏克蘭在匆促應戰的情況下，竟憑著廣泛部署的單兵便攜式武器，以游擊戰、城鎮戰的方式，阻滯了俄羅斯的推進。其中各式單兵防空飛彈系統 (MANPADS)是特別重要的，出乎意料的是，原本以為單兵防空系統只能對付直升機、無人機這類的慢速目標，然而烏克蘭步兵們竟多次擊殺俄羅斯戰鬥機，包括Su-25、Su-34、Su-30、Su-35等俄羅斯先進戰機。其中在今年3月，烏克蘭步兵以蘇式9K38 「飛針」(Igla)肩射飛彈擊落了一架Su-34，該機的飛行員竟是非常資深的克拉斯諾魯切夫少校(克拉斯諾魯切夫少校(Major Krasnoruchev)。

既然烏克蘭士兵的素質如此之高，能充份發揮武器的性能，就使得西方與自由陣營國家更願意提供武器，包括德國國防部長蘭布雷特 (Christine Lambrecht) 於 10 月 1 日承諾提供先進中空域防空飛彈Iris-T SLM，而韓國的「神弓」也將在不久後抵達烏克蘭。

不過，韓國的法律不許向戰爭中的任何一方出售武器，所以韓國是間接向烏克蘭提供援助。根據一項由美國資助的協議，韓國先向捷克共和國運送價值近30億美元的軍備，然後再以鄰國互助的理由，將韓國武器轉交給烏克蘭軍隊。捷克媒體也報導了這則隱藏交易，烏克蘭將在首爾沒有正式放棄中立立場的情況下，獲得韓國武器。

神弓也稱為 KP-SAM，於 2005年首次服役，口徑80公釐，彈頭重量2.5公斤，採用全方位紅外線導引，射程7公里。它被評為相當不錯的肩射飛彈，精確度達到90%，美製FIM-92刺針飛彈精確度僅60%。

要是在神弓在烏克蘭戰場上發揮良好，可能引發北約成員國對這型飛彈的興趣。其實韓國己在俄烏戰爭中受益匪淺，波蘭為了增強國防實力，大舉訂購各種韓製武器，包括K2「黑豹」主戰坦克、K9自走榴彈砲，以及FA-50 輕型教練戰鬥機，總金額達到數十億美元。