高雄1名陳姓公車司機在1處停靠區載客，曾姓女子上了車後，手還扶著扶手走在公車走道上找位子，正當曾女找到位子要坐下後，不料，當時陳男認為曾女已經扶穩扶手，但又看見前方變成紅燈，剛起步又急踩煞車，讓曾女整個人摔飛在公車走道上，導致頸椎損傷且四肢無力，陳男事後被告上法院；法官依過失傷害致人重傷罪，判陳男有期徒刑6月，可上訴。

據判決書指出，1名陳姓公車司機於109年7月上旬下午在公車停靠區載運乘客，有名曾姓女乘客上車後，他應該要注意曾姓女乘客站穩或坐穩後，才能啟動駛離停靠區，然而，曾女還沿著走道尋找座位時，並未坐穩或站穩便貿然啟動，且公車才剛離開停靠區，前方路口號誌變成紅燈，又立即煞車。

此時，曾女在公車走道盡頭末排中間座位前，正轉身屈膝彎腰要坐下時，因為公車立即煞車影響，導致曾女整個人以重心向前傾的狀態下，直接噴飛倒臥在公車走道上，此一摔也導致曾女頸椎嚴重受傷，四肢肢體無力，曾女日後的生活起居皆需要專人全日協助照顧，終身無法從事工作。

對此，陳姓司機否認有過失，辯稱當下認為曾女有扶穩，且曾女在移動時，手都有扶穩扶手，但是起步又煞車的狀況是因為前方路口號誌，已經由黃燈轉紅燈，因此當時狀態不可能「急起步或急煞車」，並認為當下有聽到後方傳來的聲音，又看到曾女跌倒在地，便趕緊將車停下，查看曾女傷勢。

高雄地院審理，陳男為公車駕駛，應依據相關規定駕駛，以維護乘客安全，陳男雖然看見曾女上車後手有扶穩扶手，但是未注意曾女是扶著扶手往車內尋找座位，因此實際上並未站穩或扶穩，陳男便貿然啟動，又因為前方路口號誌轉為紅燈，就立即煞車，導致曾女重心不穩摔倒受到嚴重傷害難治癒，法官依過失傷害致人重傷罪，處有期徒刑6月，可易科罰金，可上訴。