70多歲的鍾進權師傅兒時透過觀察老師父做獅頭，自行回家臨摹、捏塑、脫模，做了一輩子的獅頭，圖為他做獅頭的過程，最左邊是他從黏土脫模獲得的獅頭初胚。（周麗蘭攝）

虎尾國小校長洪孟真（右）、與任教於台南二中的大姊洪孟芬聯手繪製「Cool 獅頭」繪本。（周麗蘭攝）

西螺七崁武術文教基金會8日、9日將舉辦一年一度武館師父大會師，去年因疫情之故停辦，師父們十分期待再上台展演舞藝。（周麗蘭攝）

西螺七崁武術文教基金會8日、9日將舉辦一年一度武館師父大會師，去年因疫情之故停辦，師父們十分期待再上台展現武藝，今年除了功夫絕活，特別呈現傳統紙糊獅頭的製作過程，以及注入兒童元素的獅頭繪本，使武術元素不斷傳承與扎根。

西螺七崁武術自2003年首度召集振興社、勤習堂、武野館三大流派師父展演武術迄今，每年搭建舞台、設定主題讓師父們交流切磋，凸顯七崁武術的文化元素，今年主題是「獅頭」，呈現武術和藝術。

西螺七崁武術文教基金會董事長李明哲表示，老師父凋零速度越來越快，時間是很大的壓力，必須把所有元素盡速保留下來，獅頭是武館不可或缺的工具，現今大多是玻璃纖維材質，還會以紙糊方式做七崁武術獅頭的師傅，似乎只剩西螺的鍾進權師傅。

現今70多歲的鍾進權從未正式拜師，他10歲左右看見阿公的朋友「豐榮師」揉黏土做獅頭模型，貼上8至10層各種不同的紙，紙乾了之後脫模，接著彩繪、裝飾，他觀察後熟記在腦海，回家後依樣摹擬，作品栩栩如生，一輩子做過無數獅頭。

李明哲說，用黏土做的紙糊獅頭，估計距今有百年歷史，鍾師傅的技術值得關注與肯定，他所做的「青頭火焰獅」非常威武，8日將開光點眼新完成的1隻，並將與幼兒園們的幼獅一起首演。

七崁武術文化流逝速度趨快，七崁武術基金會今年邀請曾在西螺安定國小服務過的現任虎尾國小校長洪孟真編寫獅頭的故事，她邀其任教於台南二中的胞姊洪孟芬繪畫，姊妹聯手完成「Cool獅頭」，這本注入兒童元素的獅頭繪本也將在8日發表。

七崁武術基金會今（3日）在縣府舉行記者會，歡迎民眾8日、9日到西螺文昌國小廣場共襄盛舉。今年除了必定要有的武術大會師，還有武術結合書法、街舞、烙畫、闖關等創新表現，李明哲表示，目的都是讓民眾關注西螺七崁武術文化，讓它得以繼續延續。寫得一手好字的縣議員顏忠義擔綱揮毫，縣議員廖偉晴是雲林縣街舞協會主委，他也將率街舞高手與年輕的七崁武術師父尬「武／舞」。

縣長張麗善表示，雲林縣是武術的故鄉，不只有公德心和正義感，還要發揮保家衛國的精神，所以希望把武術教育深入國小、國中校園，這幾年在西螺、二崙、崙背看到不只武術向下扎根，也呈現詔安客家人的硬頸文化，她希望雲林生活進步中，武術也要不斷傳承下去，就像布袋戲目前全縣有70幾所學校在教，未來就可以從這裡發掘人才，雲林縣要不斷培育新秀。

副縣長謝淑亞說，看到西螺七崁武術文教基金會不斷在傳統的武術文化注入新生命很感動，例如幼兒園學習小獅頭舞獅、越野路跑變成七崁路跑，還有獅頭繪本，透過大家的相挺，雲林的DNA得以淋漓盡致地展現，身為雲林人很驕傲、走路很有風。