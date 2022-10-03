九合一選舉近在咫尺，各政黨候選人都摩拳擦掌的準備中，其中國民黨基隆市長候選人謝國樑今（3）日就在臉書上表示「朱立倫主席領軍力挺助陣」，同時謝國樑更強調，他將以「引進產業、增加就業、關懷弱勢」來做為政見主軸，希望能為基隆市帶來不一樣的改變，引發討論。

謝國樑在臉書上表示「打造友善創新的有愛城市，朱立倫主席領軍力挺助陣」，在今日早上，謝國樑與國民黨主席朱立倫、副主席夏立言、黃健庭秘書長、許宇甄主委、林麗蟬主任一行人，在吃完基隆最道地的早餐後，便前往謝國樑的七堵競選總部參觀。謝國樑也趁機表示自己想對基隆帶來的願景，謝國樑坦言「過去8年，基隆在就業機會、醫療環境、教育水平仍然需要提升。所以這次以『引進產業、增加就業、關懷弱勢』來做為政見主軸，希望能為基隆市帶來不一樣的改變」。

謝國樑更感謝朱立倫領軍到基隆為他加油打氣，朱立倫也表示，謝國樑是一位最有國際觀、最有愛心、最傾聽年輕人聲音的市長候選人，相信國樑是最適合的基隆市長人選。謝國樑最後更說，這些鼓勵都是他前進的動力，「未來，我也會多多向朱主席、黃健庭秘書長等優秀的五星首長學習，汲取市政經驗，為基隆市民爭取更好的生活！」