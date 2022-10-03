「永續」是現今全球努力的目標，且瞭解個人及社會與環境互相依存的關係很重要，故「環境教育」有其必要性。因此，擁有好山好水的花蓮縣，為推動環境保護工作、達到淨零碳排目標，日前正式啟用「花蓮環境教育數位中心」，也透過舉辦「花蓮永續願景展」，向民眾傳遞環保永續發展之重要性。

花蓮環境教育數位中心正式啟用 永續願景展即日免費參觀

在全世界面對嚴重生態環境被破壞的威脅下，擁有豐富天然自然資源的花蓮，對環境永續保存作為有更加明確且積極的想法，因此多年來積極推動「幸福花蓮、花園城市」計畫並推動環境教育，欲提高民眾環境保護意識。花蓮縣環保局長饒忠表示，興建「花蓮環境教育數位中心」是為了推動環境教育，且大樓的興建與設計符合多項綠建築規範，以及多項綠能設施，盼成為各界學習的標竿與典範，也希望這裡成為花蓮縣的環境教育場域。

花蓮縣環保局長饒忠表示，「花蓮環境教育數位中心」符合多項綠建築規範及多項綠能設施，盼成為各界學習的標竿與典範。(圖/截取自youtube)

「花蓮環境教育數位中心」館內設施多元，不僅提供辦公場域及民眾洽公，同時未來也將規劃多媒體展演空間、虛擬環境技術(VR)與全息投影系統等數位化設施，達到寓教於樂之目的。此外，本棟建築目前已取得銀級綠建築候選證書，後續依台灣建築協會規定，申請綠建築標章，包含綠化量指標、基地保水指標、廢棄物減量指標、節能減碳設計、無障礙空間設計、場域配置、空間營造及教學設備等，結合環境保護與推廣生態，並帶動社區永續經營，落實環保綠能典範。

「花蓮環境教育數位中心」以「在城市中的美術館」為建築外觀設計，除了達到吸引民眾前來參觀之目的，盼望落實提升都市美學。此外，空間配置主要規劃為｢辦公暨管理營運空間｣、｢環境教育展覽空間｣及｢戶外環境教育活動空間｣。其中，環境教育展覽空間後續將規劃並建置各式環境教育主題，規劃各式互動課程，有效推廣環境保護理念。

「花蓮環境教育數位中心」即日起至12/31止展出「花蓮永續願景展」，民眾可免費參觀。(圖/截取自youtube)

饒忠表示，花蓮縣府提供民眾一個互動體驗與參觀的場域，欲透過現代化科技、互動及操作體驗，達到寓教於樂的意義，並讓每一個人都能學到基礎環保概念。即日起至12/31止，「花蓮環境教育數位中心」展出「花蓮永續願景展」，民眾可免費參觀，愛護地球你我有責。(花蓮縣環保局 廣告)