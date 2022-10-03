老司機哭了！被視為日本成人片商S1主力新秀的女優小倉七海，出道僅1年便無預警退出暗黑界，不只震撼粉絲，連AV達人一劍浣春秋都被嚇到，發文推測她閃辭的真實原因。

小倉七海1日在推特公開引退親筆信，解釋會做出這樣的決定，是因為日本AV新法通過，長達三個月都沒有攝影工作，對未來產生不確定性，導致身心俱疲，嚴重到得去看醫師，所以決定退出成人圈；不過，小倉七海表示未來會用新名「ほしののの」活躍於演藝圈，小倉七海的推特將用到10月底。

小倉七海PO親筆信宣布引退。（圖／推特@小倉七海）

消息一出，AV達人一劍浣春秋也轉發小倉七海的親筆信，發文驚嘆：「真的是嚇得我屁滾尿流失了神〜」，他認為小倉七海宣布引退，所屬片商S1可能也是看推特才知道；一劍浣春秋指出，雖然小倉七海稱是健康因素和新法的關係才引退，但真實原因可能跟經紀公司「Life Promotion」內部極不安定有關，最近還因犯了嚴重錯誤而被調查，「所以與其說小倉是身心俱疲選擇引退，不如說她是先跳船和事務所切割了。」

許多老司機紛紛留言：「很喜歡小倉七海，如果是真引退真的是超可惜」、「她真的很有女友feel」、「看起來不是真退，應該是換名換東家再出發」、「希望小倉七海換個名字後，可以跟新有菜一樣找到一間好片商棲身」。