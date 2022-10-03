他扛了！鏡週刊社長裴偉日前被吹哨者爆出請總統、行政院長向NCC施壓，通過鏡電視的執照申請案。裴偉今(3日)上廣播節目時則堅稱絕對沒有跟蔡英文、蘇貞昌有過聯繫，而是安撫股東的話「有些膨風」。對此，廣播主持人王淺秋在《大新聞大爆卦》節目強調，很明顯是裴偉扛下了言責，頂多被指欺騙股東、失去公信力，但若不留此活口，鏡週刊、鏡電視可能都不會有好結果。

對此裴偉今(3日)接受前高雄市新聞局長王淺秋《千秋萬世》廣播專訪時表示，「我絕對沒有跟蔡英文總統、蘇貞昌院長有過聯繫」，針對曝光的錄音檔，他說，這不是股東會上的內容，而是散會之後的閒聊，當時為了讓股東放心，說了一些安撫股東的話，也許有些膨風，「但沒有那麼厲害直達天聽」。裴偉還抨擊NCC，早在今年5月就把鏡電視上架86台的申請案送進NCC，NCC這番不審理的作為才是怠惰、濫權，甚至箝制電視台。

王淺秋表示，裴偉，一個對自己過去採訪經驗還蠻驕傲的一個媒體人，對抗國家機器是很有自信的一個人，今天在鏡頭前竟然也願意公開承認說，他是吹牛，有點膨風，把話講過頭了。所以他對於蘇貞昌或是蔡總統，他說都沒有真的當面或電話討論過審照的事情，相不相信在大家心中。

「但是就是扛了嘛！」王淺秋指出，他把這個罪扛了，因為這只有兩種結果，一種就是鏡週刊、鏡電視死掉了，得罪到底，什麼頻道通通都沒了。再來就是留個活口，他只批NCC濫權跟怠惰，然後留下一口活口說，蘇貞昌跟蔡總統並沒有把手伸進來，是我說過頭了。那這樣，他頂多只是得罪了股東，那有一個罪名是你的公信力到哪裡去了，你是不是欺騙股東投資？他則說，也不是欺騙，我只是安撫股東。

王淺秋強調，裴偉的不得已跟焦慮是可以想像的，你看一個電視台跟一個媒體要成立，每一個媒體都被掐住脖子，不只是廣告預算而已，把一個頻道關了，能不低頭嗎？就連這樣驕傲的一個媒體前輩，他都必須要自己扛了。