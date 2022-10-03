「粉鳥林漁港廣場用地改善工程」目前進度約21.86％、超前1.25％，已完成相關水土保持計畫及臨時防災措施。（宜蘭縣政府提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

近年來，宜蘭秘境粉鳥林漁港為許多遊客超夯打卡點，遂宜蘭縣政府斥資4200萬元，進行「粉鳥林漁港廣場用地改善工程」，於6月15日開工，目前進度約21.86％；今（3日）縣長林姿妙至施工現場關心進度及品質，期盼透過改善工程，使該漁港成為兼具傳統與休閒漁業的示範性漁港，進而帶動地方繁榮發展。

縣府今年向漁業署爭取「建構安全永續漁港計畫」經費4200萬元，其「粉鳥林漁港廣場用地改善工程」於6月15日開工，目前進度約21.86％、超前1.25％，已完成相關水土保持計畫及臨時防災措施，預計明年6月中旬完工。

縣府農業處說明，該工程預計改善粉鳥林漁港廣場整體的環境，將增設景觀設施以提供漁民整補曬網使用並兼顧遊客休憩及停車空間，屆時有5個大客車停車空間、70個小客車停車格、含無障礙停車位4個、50個機車停車格及43個自行車停車格，並興建公共廁所與沉砂池各1座。

農業處指出，縣府針對港內老舊設施補強及港區清淤，遂向漁業署爭取3500萬元經費，已陸續完成南方澳漁港第一魚市場新建工程、南方澳漁港第三泊區後續老舊碼頭改建工程及南方澳漁港第三泊區碼頭改建工程；目前向中央積極爭取近1億元經費，以執行「建構安全永續漁港計畫」的「粉鳥林漁港卸魚場改善工程」。

林姿妙表示，粉烏林漁港因周邊有許多海、陸域遊憩活動興起，為兼顧漁業及休閒遊憩發展，整合周邊觀光資源，期盼粉鳥林漁港為兼具傳統與休閒漁業的示範性漁港；同時要求縣府農業處、海洋及漁業發展所積極向漁業署爭取相關計畫經費，以強化基礎建設，帶動海洋漁業永續發展。