家樂福與東海大學3日在家樂福西屯店舉辦永續農業與健康人才培育合作備忘錄簽訂會，未來雙方將共同培育永續畜牧人才。（家樂福提供／馮惠宜台中傳真）

當東海牧場、東海鮮奶遇到家樂福會擦出什麼樣的火花？在淨零減碳和動物福利意識抬頭下，為迎接產業轉型、縮短學用差距，家樂福與東海大學3日簽署永續農業與健康人才培育合作備忘錄，除希望產學合作培育永續畜牧人才，家樂福總經理王俊超坦言，東海牧場和東海鮮奶遠近馳名，未來希望東海鮮奶也可以在家樂福上架，雙方一起推出「動物福利標章鮮奶」。

家樂福與東海大學3日在家樂福西屯店舉辦永續農業與健康人才培育合作備忘錄簽訂會，東大校長張國恩、家樂福總經理王俊超、家樂福永續長蘇小真都親自出席，台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏、好食機創辦人謝昇佑以及104人力銀行顧客價值經營處協理翁維薇也都共襄盛舉。

王俊超表示，家樂福長期關注食物轉型，近年陸續引進，友善動物、動物福利的農畜牧產品，但永續議題不能單打獨鬥，希望透過此次備忘錄簽署，串聯起台灣關心農畜牧產業升級的夥伴，為台灣培育產業轉型生力軍。

東海大學張國恩校長表示，傳統農畜牧業及食品產業在時代趨勢下面臨轉型，透過與家樂福的產學合作可讓理論與實務並進，培育學生在永續農業上全方位的發展。另外，也鼓勵學生投入動物幸福管理師、樂齡生活規劃師、永續飲食從業人員等新興行業，接軌未來就業趨勢。

本次MOU合作內容包含推動永續農業與健康人才培育、共同推動動物福利、產學雙方定期互訪進行技術交流學習、拓展產業合作研究計畫、合辦產業研討會及相關技術交流座談會。家樂福永續長蘇小真表示，東海有自有牧場，家樂福也希望和東海大學合作，達成共同推動第一支產學合作動物福利標章鮮奶的目標，且因應未來動物福利將成為產業趨勢，一起投入培養動物福利管理與稽核人才。