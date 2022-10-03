國民黨台中市議會黨團書記長吳瓊華認為，選舉將屆，下屆府會可能重新洗牌，不論誰當選，新任市長都應在市政上尊重預算法。（林欣儀攝）

台中市議會3日進行二讀會，審議市政府明年度預算，雖有議員認為每到選舉年都僅微刪預算、不符監督原則，但朝野一早展開協商，最後僅小刪新聞局宣傳經費207萬3000元，通過112年度預算1504億8055萬1000元，另綠營提出24項主決議為歷年最多，藍、綠雙方皆要求不論誰當選，都應依決議施政。

九合一選舉在即，市政府明年度預算該刪多少？藍、綠各有意見。民進黨台中市議會黨團總召江肇國表示，2014年前市長胡志強與林佳龍競選時，議會小刪預算1000萬元；2018年林佳龍與現任市長盧秀燕競選時，刪除預算更僅有3萬6000元。到了這屆，因議員王立任認為新聞局媒體宣傳效益不佳，最後刪除207萬3000元宣傳經費。

議員何敏誠認為，議員的職責在於監督市府、為民眾看緊荷包，但每到選舉年，市府預算都僅微刪，不符議員應負的職責；他尊重朝野協商結果，但也要求政風及主計單位應對預算執行情況做好把關。

議員陳淑華則說，盧市府把平均地權基金當提款機，花了480億元，且針對重大建設相關計畫追加經費，像是綠美圖追加6.8億、國際會展中心追加13億，應要求市府說明。

雖多位議員對預算微刪有意見，但經政黨協商後，仍通過市府112年度預算1504億8055萬1000元，另增列主決議包括市府重大建設調整要送議會審議才可動支預算，以及針對國家漫畫館、捷運藍線等重大建設等具體施政要求共24項。

議會國民黨團書記長吳瓊華表示，市府明年度預算經委員會充分討論，國民黨團尊重各小組意見，且選舉將屆，下屆府會可能重新洗牌，不論誰當選，新任市長都應在市政上尊重預算法，若大刪大減對市民、市政都不好。

江肇國則說，這次主決議應為歷年最多，主要是希望下屆市長不論誰當選，都應遵照議會主決議執行預算，不要再有虛列歲入或膨脹歲出的情況，另針對虐童虐兒、空汙改善等情況，都在決議中要求市府提出具體改善作為。