台東成功鎮重安部落的重安橋為過水路面，每逢大雨溪水暴漲就無法通行，成功鎮公所爭重建，歷經5年、28次招標皆因地屬偏遠地區，施作困難，致無廠商投標而流標，經台東縣政府持續爭取中央提高經費後終於發包，今由縣長饒慶鈴主持動土儀式，工期約10個月。

成功鎮長黃博昌指出，重安便道的設計採用過水路面型式，大雨溪水暴漲即無法通行，每逢豪雨便嚴重影響鄉親出入，若有災害發生也將嚴重影響救援工作，鎮公所規畫設計重安1號橋工程計畫，並積極向上爭取經費，盼了5年終於要動工，要感謝縣長饒慶鈴與團隊，以及多位立委在中央協助。

立委鄭天財說明，重安1號橋興建工程於2016年經原民會核定列入「原住民族部落特色道路改善計畫」，並自2018年辦理招標卻屢次流標，原因是預算與實際執行成本有落差，雖幾經協調，建經費從1900餘萬，提高至2200餘萬，仍未能順利招標，經質詢促成工程經費提高，終於順利完成招標。

動土典禮由成功鎮長黃博昌主持，包括縣長饒慶鈴、立委鄭天財、廖國棟、議員楊秋珍等與會，並安排重安部落文健站長者舞蹈表演，及部落頭目祈福儀式。

饒慶鈴表示，重安1號橋跨距超過25公尺，長達43公尺，因工程性質地屬偏遠地區，不易抵達工區位置，更增加了發包的困難度，一路走來非常顛簸，縣府協助公所向原民會爭取經費，感謝立委鄭天財、廖國棟持續積極協調，中央支持同意經費提高至4080萬元（中央補助款3672萬元、地方配合款408萬元）。

饒慶鈴肯定黃博昌帶領公所團隊，為重安部落社區族人爭取1條平安既安全的橋梁，族人不必再受颱風洪峰期大水暴漲，過水路面無法通車及運送農作物出入之苦。

立委劉櫂豪指出，重安1號橋改善完成後，能提供部落安全通行進出，且該路段通往重安瀑布，提升用路安全後，能促進部落的觀光發展，改善生活環境。