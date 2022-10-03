台中市2名少女2日無照騎車雙載，行經東區旱溪街、十甲東路口時，與1部自小客車發生碰撞，機車倒地後竟從置物箱掉出1把疑槍枝物品，經眼尖網友在通訊軟體Line爆料群組貼照爆料，警方追查是1把玩具BB槍，仍將2少女及池姓車主等3人依違反社維法究辦。

據了解，機車倒地掉「槍」照，在網路流引發熱議，警方傳2名少女到案說明，循線查到機車池姓車主釐清，車主稱為驅狗在機車內放玩具BB槍，但警依社維法第65條第3款規定「無正當理由，攜帶類似真槍之玩具槍，而有危害安全之虞者，處3日以下拘留或18000元以下罰鍰」。

警方指出，當時14歲蔡姓少女向25歲池姓男性友人借車後，無照騎車搭載15歲劉姓少女外出兜風，行經東區旱溪街、十甲東路口時卻發生車禍，2少女跌到手腳擦挫傷，送醫後無大礙，但未成年無照騎車，警方到場處理時當場開給1張無照駕駛的罰單。

其中有一名少女發現後，雖趕緊將玩具BB槍放回機車置物箱內，但有目擊民眾仍拍照，池姓車主雖向警方說明原因，但3日仍將2名少女及池男共等3人依法究辦。