參選人尾隨垃圾車拜票不算競選新招，但仍吸睛；台中市南區國光里垃圾車路線，最近都看得到國光里長參選人廖胤凱跟隨，廖胤凱背起看板燈具，入夜天色昏暗很搶眼，市議員參選人羅廷瑋跟廖胤凱2人跟垃圾車拜訪，羅廷瑋表示，自己過去選舉時追垃圾車拜票覺得十分有效，所以請子弟兵們效法；廖胤凱說，因艱困選區，需要更認真拜票。

國民黨台中市議員羅廷瑋表示，自己過去選舉時追垃圾車拜票覺得十分有效，讓選民加深印象，尤其廖胤凱身處南區最艱困的選區，因此認為他需要更認真地去拜票，用自己的誠意和行動力來打動里民。

國光里長參選人廖胤凱指出，從今年3月份開始「追垃圾車拜票」，幾乎每天不間斷，已經累積200多個日子，他遇到里民都伸出大拇指給他比「讚！」，直呼這個參選人很有毅力；一件單調無聊的事，連續不間斷地做了7個月，那就是不簡單的事。

廖胤凱認為，自己投入的國光里長選舉，很艱困，因該里長期被家族勢力霸佔，外人很難能夠進入社區或是在公開場合拜票，因此利用大家倒垃圾的時候跟大家彼此認識，是介紹給選民最直接、最好的方式。

廖胤凱表示，現在選舉「追垃圾車拜票」的競選方式也很多人採用，因此他經過思考，在拜票過程加入創意、凸顯參選政見，讓民眾更能夠對他加深印象，所以才決定在旗子和背板上加上LED燈「照亮國光里」。

羅廷瑋指出，自己當初投入公眾服務，也跟廖胤凱一樣，沒有背景、沒有資源，只有滿腔熱血和希望為民眾服務的心；他的成功例子帶給許多跟他一樣沒背景的年輕人許多鼓勵和啟發，就是只要肯努力，素人也能參與政治，肯定廖胤凱就是一個好的例子。