台中市榮民服務處特結合台中榮民總醫院，規畫11個榮民(眷)常聚集地點，免費實施流感疫苗注射。（台中市榮民服務處提供）

入秋後進入流感季節，台中市榮民服務處關心轄內65歲以上年長榮民(眷)健康，特結合台中榮民總醫院規畫11個榮民(眷)常聚集地點，免費實施流感疫苗注射。榮服處強調，疫苗接種工作，將自10月3日起實施3天，預計將有2000餘位年長榮民(眷)受惠。

台中市榮民服處指出，因現在新冠(COVID-19)疫情仍然嚴峻且有回升跡象，為避免群聚感染，也請來注射流感疫苗之榮民(眷)於入口處實施量測體溫、噴酒精消毒及全程配戴口罩，並依安排之動線保持適當社交安全距離，避免發生群聚感染。

台中市榮民服務處長陳宗貴3日特前往西屯區大鵬新城，關心接種流感疫苗注射情形。陳宗貴表示，每年流感疫苗接種，該處都會結合台中榮總慎重規畫辦理；主動提供疫苗注射的服務，確保榮民(眷)身體的防護力。因為年長榮民(眷)有了健康的身體，降低生病的機率，榮服處才可將有限的服務照顧人力，做更有效、更多元的運用。