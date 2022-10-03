제74회 ‘국군의 날’ 기념식



기념사 부대 인사받고 '부대 열중쉬어' 안시키고 붕어새끼 마냥 입만 쩝쩝 거리니까 제병지휘관이 셀프로 알아서 '부대 열중쉬어' 시켜버림. pic.twitter.com/vSupD950hM — 뭉게뭉게 (@President___1) October 1, 2022

南韓昨日迎來第74週年「國軍日」，該節慶於每年10月1日舉行，也是總統尹錫悅(Yoon Suk-yeol)上任以來首次出席。然而，支持率慘跌夠讓團隊憂心，當天又發生忘記喊「稍息」，讓台下軍人乾等的尷尬場面，畫面曝光引來大批網友批評「是沒當過兵嗎…」。

近期韓國蓋洛普調查保守派總統尹錫悅施政支持率創下最低紀錄，跌了近4個百分點至24%，超過6成民眾認為他表現不好。上月訪美期間，前腳才和拜登握手寒暄，下台時被媒體拍到痛罵美國議員「兔崽子」，失言使得負評再延燒。

綜合《首爾新聞》、《韓國日報》等韓媒報導，1日尹錫悅前往忠清南道雞龍台大練兵場，參加上任以來首個國軍日紀念儀式，不知道是恍神還是緊張，當他接受陸軍所長孫植的敬禮後，也向對方回禮後，照理說接著要喊一聲「稍息」讓部隊休息，結果尹總統相當興奮地直接發表演講，現場陷入一陣尷尬。就連孫植指揮官也非常困惑，最後只能在旁邊小小聲的補喊「稍息」。

離譜失誤被鏡頭完整記錄下來，順勢在網路傳開，反對黨也藉機開槍，怒轟「這什麼嚴重又低等的錯誤」、「大家可能不知道他沒當過兵」、「就算是國軍日，尹總統也讓國家感到困惑」、「他最大的問題就是，把小失誤越做越大…」、「無知又無能」