新冠肺炎疫情已延燒2年半多，外界關注焦點都放在新冠疫苗，近幾年來流感疫苗鮮少受到矚目，但醫師表示，根據最新的研究，一般人接種流感疫苗可以減少一半的猝死機會和2成中風的危險，心臟病人接種流感疫苗可以減少3成心肌梗塞的危險。

新冠肺炎的疫情已經持續了2年以上，導致流感疫情稍被壓抑，時序入秋，早晚溫差已有明顯感受，衛福部疾管署宣布10月1日起公費流感疫苗開放施打，醫界普遍擔心，近4週流感在社區監測有升溫趨勢，不得不提防盛行於秋冬的流感季提早報到。此外，流感症狀與COVID-19相似，皆會出現發燒及呼吸道症狀，目前仍處新冠疫情高原期，若有流感疫情會加重醫療負擔。

中華民國心臟醫學會專科指導醫師、宇平診所院長劉中平在臉書表示，根據最新的研究，一般人接種流感疫苗可以減少一半的猝死機會和2成中風的危險，心臟病人接種流感疫苗可以減少3成心肌梗塞的危險，保護的效果和戒菸一樣好。

劉中平並表示，這兩年連美國心臟科醫師也不斷勸心臟病患打流感疫苗來減少住院和死亡率。他提醒，由於新冠疫情已經持續了2年以上，導致流感稍被壓抑，專家學者已經擔心今年年底會有流感的疫情大爆發的情況，其實流感對於年長者和心臟病患者的危害也是非常大的。