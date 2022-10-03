苗栗縣長參選人、苗栗議長鍾東錦遭指犯下傷害致死案，對此，國民黨提名參選人謝福弘3日表示，鍾東錦曾揚言有人提出事實就馬上退選，以及辭去議長職務，他呼籲鍾東錦兌現承諾，立即退出政壇，也呼籲鄉親棄惡保善，支持正當誠信的人選。

謝福弘表示，從坤輿的黑衣人暴力事件開始，苗栗民眾已經長期籠罩在暗黑壓力之下，不敢公開表態。而且國民黨在提名階段已經多次強調，為了給苗栗縣民最優質的參選人，也礙於排黑條款的前提，因此最終才提名他參選苗栗縣長。

謝福弘說，鍾東錦的事蹟被揭發，如今前科資料一一浮現，說明鍾東錦並未誠實揭露以往的違法過去，也沒有以誠信面對選民，難以讓選民安心託付。

他指，政治人物面對選民最重要的就是誠信，以往鍾議長曾公開揚言，若有人提出他犯錯的事實將馬上退選，也會辭掉現在議長的職務，因此他呼籲鍾議長拿出誠信兌現承諾，不要信口開河、罔顧承諾，讓苗栗人蒙羞。也呼籲苗栗縣民對於欺瞞選民的參選人予以譴責，並且要棄惡保善，支持正當誠信的謝福弘。