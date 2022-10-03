名嘴周玉蔻日前在媒體上攻擊蔣萬安父親蔣孝嚴20幾年前誹聞，並且在台北地檢署前面與國民黨台北市議員王鴻薇爆發口角爭執。TVBS在事情過後於9月29日至10月2日進行民調，包括支持度、喜好度等，結果出爐。

「喜好度」的調查顯示，陳時中只有27%市民表示喜歡，51%不喜歡，22%未表示意見。另外，黃珊珊喜好度最高，49%台北市民表示喜歡、20%不喜歡，33%無法評價。蔣萬安則有46%市民表示喜歡，25%表示不喜歡，另外29%沒有意見。

根據TVBS官網揭露，本次調查是TVBS民意調查中心於111年9月29日、30日晚間18：30至22：00及10月1日、2日下午13：30至21：30進行的調查，共接觸1,164位20歲以上台北市民，其中拒訪為155位，拒訪率為13.3%，最後成功訪問有效樣本1,009位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。