根據行政院主計總處調查，2021年所得收入者平均年所得達新台幣68.1萬元，30歲以下平均年所得也達51.9萬元，雙雙創下歷年新高。就有網友發文討論，如何用一句話來形容自己有多有錢，貼文引發熱議，不過許多留言卻是小確幸，可見通膨對民眾荷包影響之大。

一名網友在PTT八卦板發文問卦，坦言自己雖然窮但心不窮，想請有錢的網友能不能用一句話炫富，告訴大家自己多有錢，讓小妹我崇拜一下。

許多網友紛紛留言，「薯條喊加大，不眨一次眼」、「早餐店奶茶都換大杯的，嚇到了吧」、「統一布丁的蓋子，我沒在舔的」、「我蛋捲不吃屑屑直接丟掉」、「科學麵剩下小碎麵我可是不吃的喔」、「每天可以吃一顆蛋」、「飯後再買手搖杯，怕了吧」、「叫熊貓吳柏毅我會給小費哼哼」、「家樂福，全聯，超商所有點數都丟地上」，部分回文雖是開玩笑，但也感受物價對民生的衝擊。

主計總處最新發布的2021年家庭收支調查顯示，去年所得收入者共達1595.5萬人，平均年所得為68.1萬元。年輕族群部分，30歲以下所得收入達51.9萬元，換算每月收入約為4.3萬元，寫下歷年新高；30至34歲、35至39歲所得收入則分別為65.9萬元、75萬元。

主計總處官員指出，國人所得收入創佳績，可歸因於近幾年經濟體質改善，加上基本工資調升，皆提升國人所得收入。