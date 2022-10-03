令全台民眾期待的知名美容品牌佐登妮絲觀光城堡日前盛大開幕並舉行了開園剪綵典禮，嘉義縣長翁章梁到場剪綵，現場嘉賓雲集，超過1,000人共同見證重要的時刻。期待這座美容生技觀光工廠為「嘉義」當地帶來超過600個就業機會，並打造出百億的觀光產值。

開園典禮在國立NTSO台灣青年交響樂團、大林國小鼓號樂隊，天使打扮的舞團、歐洲宮廷舞會等演出下，揭開了序幕，特別值得一提的是，主辦單位這次別出心裁的邀請了國立NTSO台灣青年交響樂團蒞臨現場演奏，在精心打造的古典歐風殿堂裡，悠揚的樂聲迴盪在50公尺高的穹頂大廳中，更是讓人體會到別樣的人文藝術之美。而現場除了有悠揚的旋律伴隨外，在城堡的 1至3樓展廳中，也特別舉辦國畫大師王友俊的限時特展，其繪畫作品則以大幅山水為主，畫風「圓融溫潤、豪邁磅礡」，藉由描繪山水展現對土地的熱愛。而吸引目光的還有城堡外，由佐登妮絲陳董事長個人收藏的數十部Rolls-Royce和Lamborghini，同樣吸引大批嘉賓關注。而這座亞太最大的美容生技園區不僅有美麗的巴洛克式建築外觀可以打卡，還有領先業界開放透明化製程走道，讓前來遊玩的民眾可以一窺佐登妮絲高規格的研發及製造過程，也將美麗的概念融合在吃、喝、玩、樂的體驗中。

開幕典禮上邀請NTSO台灣青年交響樂團於全台最高的50公尺巴洛克式穹頂演奏，樂聲悠揚讓人體會到人文之美。（圖／主辦單位提供）

佐登妮絲總經理陳佳琦表示，佐登妮絲城堡開幕，將為佐登妮絲集團和嘉義民眾帶來更多機會，除了觀光收入外更預期能夠成為國際大廠代工基地，造福嘉義當地。縣長翁章梁則表示，嘉義縣10月份也將舉行「2022全民運動會」及「2022國慶焰火在嘉義」，加上佐登妮絲城堡開園及在10/3-10/10進行首波試營運將為雙十連假增添新的觀光去處！預計將吸引數十萬遊客共同回嘉感受嘉義的美好。

佐登妮絲集團長期耕耘美容保養品製造生產、SPA服務、醫美等領域，近來更跨足觀光產業，費時7年、斥資30億在嘉義大林打造亞太最大的巴洛克歐風美容生技園區，占地50,000平方公尺的佐登妮絲城堡，巴洛克式的歐風建築以及破百個拍照熱點，尚未正式開幕就在網路上造成轟動話題，同時也因其智慧綠能工廠的設計，預計將提供較過去數倍成長的產能。佐登妮絲為了傳達讓大家「感受美、安心美」的集團宗旨，未來也將不定期舉行藝術演出和展覽，將城堡打造為美的園地，讓旅客在佐登妮絲城堡身心靈受到療癒、由內而外都能更加美麗。