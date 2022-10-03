新北市鶯歌區62歲陳姓男子去年9月間不滿離婚後財產分配不均，與林姓前妻要求復合未果，持水果刀殺害林女後，還拿房屋權狀貼在林女臉上，並將5000元現金分別塞在她左右手，陳男在林女死後也自行通知律師到場。新北地院認為，陳男手段殘忍，但犯後自首符合減刑條件，因此判處15年6月徒刑，全案可上訴。

檢警調查，陳男與林女育有1女，先前曾對林女多次家暴，因此去年8月離婚，林女離婚後不僅將名下的房子讓給陳男居住，還不定時為他準備三餐，不過陳男不滿2人財產分配、復合問題，曾多次打電話騷擾，要求要搬回去住。

陳男去年9月10日約同林女到住家，雙方又發生爭執，陳男一氣之下持水果刀猛刺林女，用力之猛，導致刀柄彎曲斷裂，但他仍不罷休，換了菜刀、另把水果刀猛砍林女，導致對方頸靜動脈破裂，頸椎、氣管受傷，最終出血性休克死亡。

林女死後，陳男還將血衣丟在遺體上，甚至將房屋權狀貼在林女臉上，並在她左右手掌各塞了5000元現金，深怕林女回來復仇，並對林女不肯歸還房產表達不滿，隨後他也打電話給律師自首。

檢方指出，陳男犯後故布疑陣，偵訊時能清楚描述犯案過程，雖然打電話向律師自首，但警方到場後，卻無端拖延阻止，也未反省失序行為，不念及前妻提供食宿的苦心，只因對方不願過戶房產就痛下殺手，手段殘忍，還將責任推給死者，毫無悔悟，因此建請法官從重量刑。

合議庭認為，陳男持隨手可得的刀具、木頭攻擊奄奄一息的被害人，手段殘忍，甚至推說自己有精神疾病，未深切檢討，也未獲家屬諒解，審酌其犯後自首，判刑15年6月。