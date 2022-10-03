范少勳以一身灰色西裝帥氣出席記者會。（灰人文化提供）

洋蔥（第三排左起）、建志、春風、顏志琳（第二排左起）、林美秀、尤秋興、范少勳（前排）在記者會上比出星星符號。（灰人文化提供）

春風（左起）、洋蔥、建志、林美秀、顏志琳、尤秋興、范少勳合體出席記者會。（灰人文化提供）

林美秀以「戶長」身分出席《歡迎光臨-等你來家1》記者會。（灰人文化提供）

林美秀、動力火車、玖壹壹、范少勳3日出席以「社區再生」為主題的實境秀《歡迎光臨-等你來家1》記者會，身為戶長的林美秀表示在所有人中，覺得春風的反差最大，「他真的是非常熱情的男人，也很溫柔，認識後就會不小心天雷勾動地火」。

林美秀說在與春風聊天時，發現春風什麼都可以聊，因此當她得知春風對演戲充滿興趣時，便大方分享拍戲技巧、經驗；尤秋興也坦言很害怕春風，2人第一天錄影更是沒互動、沒對話，當晚春風經紀人還解釋，「春風可能是因為天氣熱所以不太講話」，那誰先開口聊天？尤秋興笑說：「我先開口，因為我比較成熟」，他今也秀出春風送的項鍊，「春風就是外表可怕，內心火熱」，表示變熟後發現彼此都很悶騷。

15天的朝夕相處，有發生走心？春風坦言有過，他說金曲獎那天范少勳特別拿床單當投影布跟客人一起觀看、集氣，希望動力火車可以奪獎，結果最終動力火車與獎擦身而過，春風就開玩笑要趕客人，打算提早打烊。

《歡迎光臨-等你來家1》錄影時間在6月中到7月初，正是天氣最熱的時候，林美秀苦笑每天妝都融掉，到後來都懶得化妝，動力火車也笑說：「以為我們的皮膚是底線，沒想到我們還可以更黑」，誰最愛漂亮？林美秀吐槽是大家的經紀人們，「他們每天都躲在房間吹冷氣，包得緊緊的」。

范少勳回憶剛到澎湖員貝島時，有明顯感覺到當地居民的排外，「後來跟他們一起辦廟會跟很多活動後，漸漸的，他們對我們變得開始親切，都會問我們要去哪，我覺得這是一個改變，一開始我們想用『社區再生』帶給他們改變，最後好像反過來是我們留下了什麼，我們的想法好像也跟著『再生』。」

林美秀說結束15天的錄影，在離開澎湖員貝島時，大家都很有默契的壓抑住內心悲傷，「我們都沒有落淚，因為我們7個都很會把心事放在心裡，各自很勇敢，假裝快樂的離別，但其實我有感覺到我們連呼吸都是捨不得」。

顏志琳則在錄影的最後一天確診，他今說在離開澎湖的前一晚就覺得喉嚨乾、疲倦等不適，但快篩都呈現陰性，後來回到高雄，尤秋興負責開車，前來接他們的老婆坐在後座，不舒服的顏志琳又在藥局買快篩，結果確診，嚇得其他3人立刻下車，顏志琳無奈的說：「大家馬上彈開耶」，林美秀也說當時在群組看到顏志琳確診的訊息，除了趕緊快篩，腦中也出現「跑馬燈」，開始回想2人的互動。