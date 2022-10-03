屏東縣東港鎮朝隆宮「蝦米媽」媽祖兩年舉辦一科的巡安護境，之前因爲疫情停辦1次，而今年復辦，甚至還渡過當初命名的「蝦米漁場」，赴小琉球與小琉球朝天宮媽祖「朝成媽」及全台7大媽祖聚境賜福安民。而國民黨屏東縣長候選人蘇清泉今（3）日就在臉書上提出了三大願景，對屏東鄉親喊話「由我們一起來實現」，引發討論。

蘇清泉在1日晚間時，於屏東市舉辦競選總部成立晚會，現場8000名支持者擠滿會場，凍蒜聲不絕於耳，國民黨主席朱立倫與立委江啟臣異口同聲表示，民進黨在屏東執政25年，人口不斷外流，是該政黨翻轉，把蘇清泉送進縣政府。蘇清泉今日還在臉書發文大讚支持者素質，近萬人造勢場面仍能迅速恢復路面整潔。

同時更PO出一篇「天上聖母巡安護境」的文章表示，他祈求屏東鄉親平安，更希望孩子們能在屏東安身立命，不用再離鄉背井，長輩們能兒孫環繞！蘇清泉更強調「『幼有所養、壯有所用、老有所終』的願景我們一起來實現，祈求能和屏東的鄉親們一起打拚出天！」