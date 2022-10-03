高雄輕軌C20至C24即將通車，今日高雄市議員黃紹庭質詢時，表示輕軌二階工程統包商與土建均為中鋼集團，但C20至C24站沿線的AC路面復原工程卻是高雄市工務局養工處承包廠商施作，工程費用增加近千萬元，質疑高市府圖利特定廠商，恐違反採購法。高雄市捷運工程局表示，由養工處代辦整體刨鋪屬一般的工程慣例，施作經費也絕無不法，且刨鋪路面的統包商之分包商為一般土木包工業，非為養工處委託之甲級營造廠。

黃紹庭質詢時表示，輕軌二階工程統包商為中國鋼鐵公司，土建工程則由中鋼子公司聯鋼營造負責，但是C20至C24站沿線的AC路面復原工程卻是養工處承包廠商施作，並且中鋼發包一平方公尺價格僅280元，而工務局則達到400元，復原工程合計約8萬平方公尺，換算下來工程費用增加近千萬元。質疑高市府圖利特定廠商，恐違法採購法。

對此捷運局回應，考慮機關之間代辦作業考量道路刨鋪的整體性及一致性，由養工處代辦整體刨鋪屬一般的工程慣例；另外比較契約經費單價計算內容不同，若以相同條件計算，施作經費相當，絕無不法，且統包商之分包商為一般土木包工業，非為養工處委託的甲級營造廠。

捷運局表示，因美術館路及大順路段沿線輕軌工程需架設圍籬縮減道路，導致頻繁車流集中行駛於圍籬外路面，也致鄰近周邊路面AC陸續產生龜裂及破損需修補情形。為維護用路人安全，不只就輕軌施工範圍進行刨鋪，更對周邊影響範圍之道路進行改善，為使總體路面完整性施工。

捷運局指出，依統包工程契約，中鋼公司負責輕軌開挖部分的道路復舊，例如大順路寬30公尺，輕軌開挖範圍約只涵蓋13公尺，考量輕軌沿線道路重新刨鋪施工之一致性與整體性，美術館路及大順路兩側非輕軌軌道部分全部的路面，較適合由市府統籌使總體路面完整性施工，故捷運局依採購法相關規定委託專業機關養工處代為辦理道路刨鋪工程。分別於今年5月以及8月委請工務局養工處重新刨鋪路面。

捷運局強調，5月、8月委託養工處代辦之前，都有開會議經統包商同意，將工程沿線原需復舊的部分道路委由養工處一併同時重新刨鋪，後續再由捷運局與統包商中鋼公司依契約辦理加減帳的作業，如同水利局的污水管線工程在路面局部復原時，也常將合約數量減作後委請養工處一起全路幅刨鋪。

對於刨鋪價格與中鋼相差近千萬元，是否為圖利廠商？捷運局強調，養工處開口合約一平方公尺400元，是由於除AC材料及施工費外，還含設計、監造、空污、試驗、標線、交維、利管、工管費、稅金、保固三年等費用，倘僅路面材料及刨除等施工費，一平方公尺約285元；而輕軌統包契約內臨鋪道路雖然僅280元，是因僅有AC材料及施工費，倘加計粘層、熱拌標線、刨除等費用及品管工安環保清潔費，總計一平方公尺約448元，故此委託代辦案既符合法規及程序，亦無任何圖利的情形。