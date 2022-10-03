夏朧（左）和吳念軒擔綱男女主角。（衛視中文台提供）

黃岳擎（左）和黃薇渟劇中演一對。（衛視中文台提供）

李志正（左）和韓瑜有對手戲。（衛視中文台提供）

尹昭德（左起）、李之勤、吳岳擎、黃薇渟、禾浩辰、夏朧、吳念軒、韓瑜、李至正、李聿安、邱木翰出席首映記者會。（衛視中文台提供）

最新奇幻愛情喜劇《仙女姐姐來我家》今舉辦首播記者會，演員吳念軒、夏朧、韓瑜、李至正、禾浩辰等人皆出席。禾浩辰在劇中飾演爆紅的大明星，是身材擔當有多次養眼演出，與黃薇渟有激情親密戲。劇中他裸上身跟黃薇渟激烈地撞牆後展開激吻，一路親到床上，再到各種肢體交纏，因為沒有太多時間磨合就直接上，聊起這場戲，他形容得鉅細靡遺，「我還把手伸進去她的白襯衫裡。」讓人聽得臉紅心跳。

禾浩辰說：「我們是第2次合作，但第1次有這麼親密的戲，而且床上的吻戲不好拍，攝影師還拿著機器有點跨坐在我們頭上，餘光一直覺得有機器在頭頂，有點像《AV帝王》。」黃薇渟還說，因為機器很重還會聽到攝影師的喘息聲，用意志力憋著不能笑場。

而在劇中飾演土地公的邱以太，表示剛接到劇組邀約時，還以為要穿古裝拍戲，結果是現代版的土地公造型。女主角夏朧雖然跟邱以太是第1次合作，但卻有熟悉感。不過有場2人打架的戲，本來設定是夏朧要用力踢他肚子，結果沒踢準，往下踢了幾公分，當場把邱以太嚇到不行，笑說：「還好小以太沒事！」

現場片花中有段吳念軒與夏朧吵架的戲份，吳念軒說這場戲算是兩人爭吵最激烈的一場戲，因為夏朧飾演的采竹仙女是好人但不知變通不懂人心，而自己飾演的王琥珀很怕事情發生所以一肩扛下，兩人個性上的摩擦產生衝突，但衝突過後兩人不只各自成長，關係也更緊密，為了這場重要戲碼，兩人事先情感醞釀，沒想到對戲的時候，因為在人來人往的公園拍攝，拍攝困難度瞬間提高，中途公園的路燈還一度關閉，光是這場戲兩人就花了5個多小時，過一陣子兩人看到拍攝成品，與劇組討論過後覺得還可以更好，於是決定重拍，只是感情醞釀又得重新來過，還好這次只花了2個多小時，一場戲總共花了8個多小時，足見劇組的用心。

《仙女姐姐來我家》10月4日起，周一至周五晚間8點衛視中文台首播、10點中視重播。