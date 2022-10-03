桃園市消防局第一大隊在國道2號橋下空地舉辦「龜山區聯合車禍救助訓練」，落實「以人為本」精神，使龜山區3個分隊熟悉各項基本技能及建立救災安全觀念，確保執勤安全與降低民眾生命安全之損害。

此次訓練主要目的是為強化車禍事故現場救災器材運用及安全操作空間建立，並提升同仁對各式車輛車禍處理觀念。訓練內容包含車輛頂昇、車輛穩固與支撐、車輛電瓶斷電、車體破壞技巧、傷患脫困等項目分組進行練習，並加入救援待救者，真實模擬車禍現場情形，由分組指揮官分配任務，每位小組成員分工執行並進行不斷溝通，完成任務後再由教官檢視並給予指導及建議，加深隊員及幹部對於車禍救助的熟悉度及默契。

龜山分隊長黃彥璋表示，因應車體結構改變，加上車禍案件頻傳，每個救災現場都屬不同情境，破壞車體過程中需考量受困者心境與避免患者2次傷害，同時亦須確保救災人員自身的安全，所以都應從指揮官去做全盤規畫，透過真實的訓練，讓救災人員更加熟悉車輛救援概念，並培養團隊默契及有效提升救災戰力，以確保消防人員救災安全，並保障市民安全。