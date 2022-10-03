「神旺商務酒店」所有客房皆設有降板浴缸。（神旺商務酒店提供）

神旺商務酒店專案贈送入住每位小朋友泡澡小物。（神旺商務酒店提供）

神旺商務酒店「雅寓套房」寬敞舒適。（神旺商務酒店提供）

神旺商務酒店專案贈台北101觀景台門票與台北市雙層觀光巴士一日票。（神旺商務酒店提供）

以豐富本土藝術珍藏著稱的「神旺商務酒店」位於南京東路與林森北路商圈，面對萬坪公園綠地，臨近國際精品店、餐廳、戲院等，集商務、娛樂、生活三大機能。

全館除了穩定快速的光纖寬頻無線上網，每間客房皆擁有大片落地窗並設有降板浴缸的豪華乾濕分離浴室，提供浴鹽及暖燈，讓喜愛泡湯的貴賓舒鬆身心一夜好眠。

「神旺商務酒店」自即日起推出的「幼見同樂會」享樂寶典，專案不僅直接入住14坪雅寓套房，還有免費加床1張服務，再招待同行2位12歲以下兒童免費入住，並提供豐盛的兒童早餐2客與贈送每位兒童泡澡小物各1份；另外加贈的「台北101觀景台門票」與「台北市雙層觀光巴士一日票」分別可享1位成人攜帶2位12歲以下兒童免費入場，與1位成人攜帶2位6歲以下不占位兒童免費搭乘。

親子友善的「幼見同樂會」享樂寶典，自即日起至2022年12月19日，專案價每晚4900元起。