錢薇娟指導動作。（寬宏藝術提供）

張傑程（左起）、賀軍翔、張庭瑚、錢薇娟、蔡承佑、金雲、朱俊翰、傅孟伯。（寬宏藝術提供）

「Champion Star星光籃球對抗賽」將於10月15日在台北小巨蛋開打，今（3日）兩隊的隊員與教練同場集合練球，兩隊教練錢薇娟與鄭志龍更豪賭300份雞排，火藥味相當濃厚；「黑鷹」隊長賀軍翔也率先開嗆，要在比賽當天把星光「白鯊」隊全部變「Baby Shark」對於隊員們練習狀況也相當有信心能把勝利獎盃帶回家。

「黑鷹」隊員張庭瑚指出，在這次集合練球前，我們已經自主練習好幾次，大家都越來越有默契，很有把握帶回勝利，不會辜負錢姊期望；教練錢薇娟今也到場指導動作與戰術，也對隊員們表現給予肯定，稱讚大家很認真、進步相當快速。

「白鯊」教練鄭志龍表示，雖然隊員平均年齡較大，但隊員們經驗會比較足夠，對籃球更有熱忱，相信勝利是屬於「白鯊」隊，他也細心跟隊員們溝通、調整不足的地方，「白鯊」隊員傅孟柏表示，「在龍哥的指導後覺得獲益良多。」練球當天，兩隊隊員不只打穩基本功上籃、外線投籃，更實際對戰，相互切磋，兩位教練也不斷調整戰術，讓球員們能在自己的位置將本身優勢發揮到最大。

「Champion Star星光籃球對抗賽」由鄭志龍和錢薇娟分掌星光「白鯊」與星光「黑鷹」兩隊兵符，球員包括球技高超的藝人賀軍翔、王陽明、鄭人碩、李國毅、陳昊森、張庭瑚、傅孟柏、哈孝遠、唐志中、王品澔、蔡承祐、金雲；籃球明星選手包括黃金世代的田壘、楊敬敏，P League＋人氣球星簡浩、林俊吉、李愷諺、陳俊男，以及HBL的超級新秀張傑程、朱俊翰，共同在場上做最精彩的對決。

本次球賽不只是精彩的球技對決，表演嘉賓樂天女孩與Formosa Sexy將帶來熱力四射的舞蹈表演，更不少網友大喊超期待！球賽更充滿溫暖與愛心，不只邀請偏鄉兒童與青少年籃球隊的成員到場觀戰，中場並將宣布「有你在真好」偏鄉籃球推動計畫，在未來一年中，藝人和球星們也將號召更多的夥伴，透過實際的行動和陪伴，一起把對籃球的熱愛，傳遞給偏鄉青少年。「Champion Star星光籃球對抗賽」於2022年10月15日在台北小巨蛋演出，目前門票熱賣中，購票請洽寬宏售票系統(kham.com.tw) 全國萊爾富、OK便利商店。