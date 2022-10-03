民進黨新北市長候選人林佳龍今（3）日在臉書提出新北「雙港六星產業計畫」，要來翻轉新北的城市定位及產業未來！

林佳龍表示，包括「連結產業創新走廊」、「貨從雙港出，客從雙港入」、「推動智慧科技與觀光」等，都不只是口號，而是新北貨真價實的競爭力，應該要展現新北的志氣，不再做衛星城市及衛星工廠，要和台北構成雙子星城市，邁向國際級都會。

林佳龍認為，這幾年來，台灣不管是防疫、經濟、民主等發展，都受到世界的肯定，新北市是台灣第一大城市，絕對有條件能扮演重要角色，推動台灣在產業與科技等方面，繼續突破與超越。

林佳龍今天受邀出席「大肚山產業跨域創新高峰論壇」，與產業先進分享 「雙螺旋效應」的願景，行政院長蘇貞昌也特別到場。林佳龍相信，未來透過地方、產業界、中央政府三方合作，台灣一定會更好！

林佳龍強調會全力以赴，讓新北大翻新、與世界發展同步，一起打拚出更好的未來！