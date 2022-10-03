謝京穎出席新戲首映。（民視提供）

《市井豪門》新戲首映，演員陣容龐大。（民視提供）

女星謝京穎與人夫許仁杰日前傳出假戲真做爆不倫戀，她3日首度現身民視新8點檔《市井豪門》首映會。謝京穎坦言，事情發生至今一切都很好，因為兩人真的沒有怎麼樣，一切就是誤會，未來看到許仁杰也不會尷尬。至於是否有為引起誤會向許仁杰老婆道歉？謝京穎表示沒有，「因為我沒有做什麼事，我不覺得自己有錯，這真的是誤會。本來就是他們自己的事，旁人不能說什麼。只希望大家都好好的。」

謝京穎坦言，新聞爆出後自己滿驚訝的，覺得怎麼會變這樣，但後來都當作這是人生的養分，「不管是網友謾罵批評、任何指教，讚美或支持，都是我的養分，但也給自己上了很大的一課」。事件發生後有跟許仁杰討論或講開嗎？謝京穎坦言，許仁杰有跟她道歉，她也跟他道歉：「我們彼此共識是想說撐過去就好，人都是互相的。 」

未來跟人夫合作是否會更懂得避嫌？「我們也都是非常認真討論戲，為了故事性、合理化滿常一起討論，而且不是只有我們，我也會跟別的演員討論角色走向，希望觀眾看到不一樣的面向」，強調私下互動就是為了戲，希望讓觀眾看到更好的呈現。至於未來與人夫互動的分際掌握？她說「會長記性、自己要注意」。

謝京穎透露，事件發生後，爸媽僅曾打來問過一句：「還好嗎？」就不再多問，之後也上台北陪她，用他們的方式陪伴，「他們都很了解我的個性，所以沒有多問多說，我們就是一起吃飯、一起在飯店看《黃金歲月》而已。」是否因為被誤會而感到委屈？她笑說：「不會呀！又不是被揍，但就是知道未來要怎麼去調整。」至於許仁杰老婆親友一直緊咬著她不放？她無奈表示：「完全沒發生的事，也沒有什麼好說的，就是欲加之罪。」一旁的好友李又汝出聲救援：「為他們禱告。」