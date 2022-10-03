動保處前來處置，因其不肯上車，遂將其牽至安忠路25號動保處駐地暫時收容。（警方提供／李奇叡新北傳真）

這隻公的迷你馬名叫小白龍，目前約6歲，平常很乖、很親人，綁在固定地方飼養。（飼主提供／李奇叡新北傳真）

迷你馬逃脫時，有熱心民眾上前安撫。（警方提供／李奇叡新北傳真）

新北市新店區今日中午12時許，有民眾報案稱安忠路57巷巷口一隻白色的迷你馬在路中央奔跑，所幸並未造成人車受傷，後續警方通知動保處前來處置，將其牽至安忠路25號動保處駐地暫時收容，並通知飼主領回。

這隻迷你馬是從距離安忠路約500公尺的農場逃出，飼主高先生表示，他和農場主人正合作規畫生態農場，讓小朋友可以前往遊玩，不料迷你馬在放風吃草時，突然掙脫束縛，帶著繩索離家出走。

據了解，這隻公的迷你馬名叫小白龍，目前約6歲，平常很乖、很親人，綁在固定地方飼養，但有人看管時可以自由活動吃草，不會太過拘束，今天突然逃出農場，也讓高姓飼主嚇了一跳，從台北急忙趕回新店，領回小白龍。

由於動保法主要針對貓、狗等小型寵物設下規定，因此新北市動保處表示，若要開罰須由警方根據道路交通處罰條例第84條，疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通者，可處所有人或行為人新台幣300元以上600元以下罰鍰；但警方透露，因未造成事故，目前傾向不開罰。

迷你馬逃脫時，有熱心民眾上前安撫，高姓飼主說，感謝保護馬的民眾，若民眾得知可前往拜訪，他會好好答謝他們，後續會在農場周圍圍一些柵欄，並讓馬留在草原中心點吃草就好，避免類似情況再次發生。