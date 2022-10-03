74歲「綜藝大姐大」張小燕（小燕姐）已淡出演藝圈，鮮少公開露面；近日她驚傳身體出問題，臨時缺席聶雲演的音樂劇，並坦言對抗宿疾的過程很辛苦，令外界憂心。事隔2周，前主播劉珊玲PO照曝光張小燕的近況，引發關注。

根據《三立新聞網》報導，張小燕因患氣喘宿疾，每次換季時都很辛苦，近期她秋咳嚴重，口罩戴太久會喘，上月22日只能缺席聶雲的音樂劇。

劉珊玲6月份從香港搬回台灣，近日從高雄北上，與好友張小燕、李宗盛和尹乃菁聚餐，並在上月28日於臉書分享當天合照，畫面中，張小燕頂著一頭水藍色短髮，身穿藍綠色上衣，對著鏡頭露齒燦笑，劉珊玲表示：「前些時候身體微恙的小燕姐，今天看起來神采奕奕」、「而且聊起以前種種······記憶力驚人、親和力十足」，顯然張小燕已恢復健康。

劉珊玲後來又跟邰智源等24年好友們相聚，在臉書PO大夥人的合照，開心地表示：「來台北，邰哥說一定要請吃飯。」氣氛十分和樂。