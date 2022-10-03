爭取連任的國民黨台中市長盧秀燕，競選總部成立勞工後援會，現場百人高喊「凍蒜」，氣氛熱絡。(盧秀燕競總提供)

爭取連任的國民黨台中市長盧秀燕，競選總部成立勞工後援會，現場百人高喊「凍蒜」，氣氛熱絡。(盧秀燕競總提供)

選舉倒數，國民黨台中市長參選人盧秀燕競選總部3日成立勞工後援會，百工百業力挺盧秀燕，台灣勞工大聯盟總工會還送上蒜、包子及粽子、菜頭等，象徵祝福盧秀燕能「凍蒜、包中、好彩頭」，現場百餘人高喊「凍蒜」，氣氛熱絡。

盧秀燕3日因公務繁忙，仍以市政優先，勞工後援會成立活動由競選總幹事、市議員陳政顯及國民黨台中市黨部主委顏文正代表出席。

陳政顯表示，盧秀燕4年前就任時，台中市府財政逼近舉債天花板，但盧竭盡所能扭轉財政困境，一邊努力減債、同時擴大建設台中，近年來各項重大建設努力開工、完工，未來台中地標綠美圖預計2年內完工，對提升台中文化發展與生活水準很有助益，再加上會展中心落成後，將有助於台中的國際貿易與增加就業機會。

台灣勞工大聯盟總工會理事長賴天權說，盧秀燕特別照顧勞工，台中市的失業率已降到3.6％、為全國最低；此外，她針對弱勢家庭、中高齡二度就業都提出完善輔助措施，協助弱勢族群找工作，呼籲勞工們「票投市長媽媽，生活品質更佳」。

台灣勞工大聯盟總工會常務理事吳賢龍也表示，燕子總部各區明信片上的有感政績只是百分之幾，還有許多未載明，盧秀燕用心建設地方，以土地稅金為例，盧市府推動輕稅減政、調降地價稅，讓大家負擔減輕許多。

這場造勢活動，包括台灣勞工大聯盟總工會後援會、台中市電器裝修職業工會後援會、台中市腳底按摩職業工會後援會、台中市寢具製作工業後援會、台中市文化創意職業工會後援會、台中市飾品加工職業工會後援會、台中市農產品運輸工會後援會、台中市商店售貨職業工會後援會、台中市婚喪喜慶司儀服務人員職業工會後援會、台中市果菜包裝職業工會後援會、台中市廚具裝修職業工會後援會、台中市美容業職業工會後援會皆共襄盛舉。