朱軒洋和草爺皆入圍金鐘獎戲劇類重要獎項。（愛奇藝國際站提供）

李銘順再度入圍金鐘獎，對得獎與否已順其自然。（愛奇藝國際站提供）

23歲男星朱軒洋今年憑《逆局》菜鳥警察一角，將角逐金鐘57視帝，今和同劇入圍最佳男配角的李銘順、最佳新人的江治緯（草爺）一起受訪。先前傳出他退演藝圈，朱軒洋僅是因為腳傷暫時休息，還是會繼續演戲，澄清：「不知哪來的傳言。」日前他沒有簽新的經紀公司，被問該如何聯繫？他神回：「我人不是在這嗎？」

朱軒洋的前老闆柴智屏日前出席活動說他接連入圍金鐘、金馬獎，應該要感謝經紀團隊，他解釋有在金鐘入圍時跟前經紀人說了入圍感想，也再次表示，「謝謝柴姐的培養還有前公司同事的照顧。」同劇「仔仔」周渝民沒有入圍，有給他安慰嗎？「我一入圍他就馬上恭喜我，想找天約他吃飯，他一直都滿關心我，滿感謝他一直以來對我的照顧。」

朱軒洋透露10月會準備慢慢開始工作，也會出席金鐘獎的頒獎典禮，同時也有人來洽談經紀約和新作品。而與他合作《村裡來了個暴走女外科》的女星蔡淑臻，曾表示在他腳傷後就音訊全無，找不到人，他也回應，自己只是換了手機和通訊軟體，更向蔡淑臻喊話：「我們金鐘獎見！」

三人回憶起拍攝《逆局》時印象深刻的戲份，朱軒洋與草爺不約而同提起李銘順飾演偵查隊長殉職的戲，朱軒洋說：「昌榕分局的小隊要去墓園悼念譚隊的那場，記得當天我們還視訊銘順哥培養情緒，最後拍攝的時候一人給他一句話，那種感覺好像我們已經是一家人了。」草爺也表示：「當時打從心裡感受到他從此就不在我們身邊了，整個警隊好像也就沒了靈魂似的。這場好像真的在跟已故之人講話，身邊的人都在，幫銘順哥點菸，很有港片的感覺！」

首度參與金鐘獎的草爺則會帶著金牌走紅毯，他說，前陣子有去廟裡擲筊，順利請到三太子的神尊回來公司供奉，沒多久就傳來入圍金鐘獎的好消息，所以這次紅毯會帶著他自己親手打製，要敬獻給三太子、造價3萬元的純金金牌，剛好作為幸運小物掛在身上。

不打算準備幸運物的李銘順開玩笑說，為了沾好運：「當天靠近你就可以了！」草爺直接霸氣表示要幫劇組入圍者各打一個金牌，並在底下寫上「《逆局》大獲全勝！」期望頒獎典禮當天能夠「如有神助，順利奪金」。草爺談到正在製作中的「金鐘戰袍」，被問有何看點，他笑言：「不會有人想看我穿什麼，大家都期待朱軒洋吧！」他更謙虛說：「『紅毯第一醜』我來擔當，傷害我來坦！」