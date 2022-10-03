杜碩庭表示，外公最喜歡趴在圍牆上看著正著自己種植作物。（杜碩庭提供／李俊淇台南傳真）

杜碩庭表示，務農讓自己與外公開始有話聊。（杜碩庭提供／李俊淇台南傳真）

33歲杜碩庭原本是南漂的攝影師，5年前因祖父母相繼離世，外公也因病住院，讓他驚覺與長輩們的相處時間太少，決定回到台南西港老家，多陪伴在家人身邊，為找尋與外公的共同語言，他決定下田耕作，雖目前他的外公近日已過世，但他表示，能做得都做了，至少不會留下遺憾。

杜碩庭表示，高中畢業後便離開西港求學，畢業後則到高雄工作，從事商業攝影，爺爺和奶奶在我當兵及工作時相繼離世，總覺得陪伴他們的時間太少，聽到外公也因心臟出問題而住院，就決定返回故鄉多陪家人。

杜接著說，當時與外籍看護輪流在醫院照顧外公，與外公也沒有什麼共同語言，既然還沒找到工作，那不如拿外公閒置的田地種芝麻，從事與外公最專精的工作，這樣2人聊天應該就可以對上話了。

杜表示，雖然祖父母及外祖父母都是農夫，但自己卻從沒有下過田，對於種田這回事毫無概念，而外公正在住院也沒辦法傳授技巧，只能到農會上課，慢慢靠自己摸索，一路跌跌撞撞，直到第3年才走向正軌。

杜說，後來外公身體逐漸好轉，出院後最喜歡的事就是趴在圍牆上，看著自己下田耕作，當他能力許可以，還會拄著拐過來陪我，這樣的感覺真的很好。但因外公已93歲高齡，已在2個月前離世

「外公過世後，現在還會想再繼續耕作嗎？」記者問道。杜表示，已經習慣農耕生活，雖然目前已經重執攝影機接案拍照，但仍然是會繼續耕作，畢竟已經花費那麼多的時間在上面，放棄就等於歸零，而且因耕作認識更多的人，與地方有著更多互動，未來希望能靠自己的力量幫忙行銷在地農作物。

西港區公所表示，杜除了農夫及商業攝影師的身份，另外是西港文化祭的重要幹部，有時還會穿梭在西港各廟宇、鄰里間，進行田野調查，相當熱心協助地方事務工作，能夠返鄉工作，也為地方注入一股新的動力。