知名連鎖速食餐廳麥當勞布局全台，是許多人解決一餐的好夥伴，不過有網友好奇詢問，麥當勞從以前至今最好吃的漢堡是什麼？掀起網友熱議，許多人認為答案就是近年停賣一度引發粉絲暴動的板烤雞腿堡！

原PO在PTT以「麥當勞至今，最好吃的漢堡是啥？」發文表示，自己前幾年曾吃過有鮭魚加牛肉的海陸雙拼、特殊起司醬的起司牛肉黑堡，兩者都相當好吃，照燒豬肉堡對他來說則是年代太過久遠沒吃過，不過他還是相當好奇，「麥當勞從以前至今，吃過最好吃的漢堡是啥？有沒有八卦？」

對此，許多人紛紛分享心目中的最佳解答，「只吃大麥克，從沒吃膩過」、「世足的白醬蕈菇牛肉堡，屌打BLT的」、「CP值絕對是麥克雙牛堡」、「吉事漢堡」、「唯一信仰大麥克」、「小時候吃的忘記名字，黑胡椒豬肉堡吧，那個胡椒醬狗X好吃，但10幾年前就絕版」、「喜歡蝦堡，可是都是期間限定」、「1955，希望能復刻」、「大概10年前的田園培根牛肉堡～」。

其中最多人激推2018年起停賣的板烤雞腿堡，「板烤雞腿，CP值最高」、「板烤雞腿堡，早餐以前有個哈姆吉士堡也超讚」、「現煎的板烤沒有之一」、「板烤雞腿米堡，超鬼」、「台灣我覺得板烤雞腿堡」。