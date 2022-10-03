舊事重提？民進黨台北市長候選人陳時中選情低迷，副總統賴清德替近日站台時說「台北市是疫情的開始」，似將昔日「萬華是破口」說爭議再次挑起。媒體人陳揮文今(3日)在《新聞大白話》節目質疑，跟台北市防疫有關的人，包括陳時中、黃珊珊、柯文哲等政客，沒有人要給萬華人一個說法，也沒有人道歉。民進黨台北市議員王世堅則強調，當初衛福部次長石崇良說了這句話，而包括做哏圖嘲笑台北市的這些人也該負責。

「上禮拜我們談到萬華被汙名化誰該負責時，堅哥是說再研究。」陳揮文表示，萬華的民眾是無辜的，那總要有人負責吧？柯文哲跟黃珊珊的態度是什麼？萬華民眾的苦誰負責？沒有人負責！黃珊珊也不負責、柯文哲也不負責，賴清德、蔡英文、陳時中也不負責，那萬華人就該死嗎？

陳揮文說，萬華西門町這些民眾有夠慘，去看看現在的狀況，比去年還慘。主持人錢子請王世堅簡短回應，王世堅表示，最原始這句話（萬華是破口），石崇良講的，誰講的誰負責任。當然少數人喜歡看我們台北市的笑話，可能當時他們覺得好玩，就做一些插圖、笑哏，來嘲笑台北市，「我覺得這些人要負責啦！」

「沒有人投票給石崇良，石崇良是誰啊？」陳揮文質疑，萬華到底發生了什麼事情，藍綠白總要有一個人告訴萬華說，萬華到底出了什麼事？因為當時大家都把箭頭指向萬華，開始講萬華的阿公店，黑白鏈(結)，「萬華有阿公店幾十年了啊，你嘛幫幫忙！」，萬華的人被註記、被標籤化，沒有人負責，他在乎的不是石崇良，而是藍綠白總該有個人出來為這件事情，向萬華人誠懇地道歉。