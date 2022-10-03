111年全民運動會將於10月8日至13日舉行，台中市副市長令狐榮達3日代表市長盧秀燕，在運動局長李昱叡的陪同下，為台中市代表隊授旗，並由世錦賽金牌選手何品莉代表接旗；此外，台中市體育總會執行秘書王益豐也代表台中市議會議長兼台中市體育總會理事長張清照，與市府共同致贈30萬元加菜金，為代表隊加油打氣。令狐副市長期勉台中隊不負眾望摘金奪冠，再創佳績。

「台中市打造酷城市、酷運動！」令狐副市長表示，很榮幸代表盧市長出席授旗典禮，盧市長非常重視台中運動發展，積極培育運動人才並推動各項建設。台中市已在率先舉辦的花式溜冰項目拔得頭籌，由易伯澔、彭晨瑜雙雙勇奪七連霸紀錄，黃婕芯個人也拿下1金1銅，表現精彩亮眼。感謝台中市體育總會各位先進協助培訓工作，今年初即積極展開密集訓練，共選拔出1075名選手及隊職員，感謝體總的支持及運動局的辛勞，「希望今年4連霸，把冠軍抱回台中」，預祝台中隊旗開得勝，繼續再創高峰。

李昱叡局長指出，近年台中運動風氣興盛且快速發展，市府積極推動重要運動建設，包含巨蛋體育館、全國首座足球運動休閒園區及國際壘球園區、國民暨兒童運動中心等，優化運動環境；此外，市民關注的職業賽事也蓬勃發展，職棒中信兄弟去年勇奪全國總冠軍；雙職籃福爾摩沙台新夢想家、台中太陽均成功晉級季後賽；台中藍鯨女足更勇奪2017-2019年木蘭足球聯賽3連霸與2021年總冠軍，顯見台中運動推動成果亮眼。

此外，台中市選手近年來參與國內大型賽會成果相當豐碩，110年全運會榮獲全國第3，今年身障運更是以地主之姿勇奪百面以上金牌，更在全民運勇奪3連霸佳績，市府會持續支持選手及教練，歡迎民眾關注全民運動會，為台中子弟兵加油。