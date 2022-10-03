爭取各行業支持，民進黨台中市長參選人蔡其昌3日舉辦不動產聯盟後援會成立造勢活動，包括不動產仲介、經紀人員、估價師、地政士、租賃住宅服務業等約500人到場力挺，蔡其昌表示，他出身基層，最了解大家的心聲，若當選市長，承諾4年內讓捷運藍線動工、降低空汙問題，要讓台中變成生活首都。

面對不動產相關行業的支持者，蔡其昌表達感謝，他說，過去在立法院協助很多人解決問題，包括地政三法、記帳士的法規修正等，也因此，今天才有這麼多人站出來挺他。

蔡其昌強調，盧市府過去4年做得不好，呼籲民眾換個會做事、行動派的蔡其昌來做，他若當選，4年內要讓捷運藍線動工。另針對空汙改善問題，除了目前已在立法院推動要求中火以氣換煤，2035年讓中火不再燒煤；對於移動汙染源的改善將透過興建大眾運輸、加速電動公車的汰換減少，更要推動智慧交通、降低空汙及碳排放量。

中華民國不動產聯盟總會理事長林正雄說，不動產業界團結一心挺蔡其昌，希望有個接地氣、認真用心、能解決問題的市長；蔡其昌過去在立法院幫助不動產業界解決非常多問題，讓地政士產業獲益良多，決定全力挺他。