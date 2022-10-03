日本女偶像由良夢來（由良ゆら）隸屬於7人女子偶像團體「#YOYOYO」，1日在東京涉谷舉辦Spotify O-WEST聯合演出，沒想到演出前她卻被鎖在活動現場的廁所內，雖然立刻用手機通知工作人員，但由於廁所老舊，直到演出結束前都沒有把她救出，表演因此只由其他5名成員完成。

據日媒報導，現年20歲的偶像由良夢來原定1日要和團體「#YOYOYO」成員一起參加音樂演出，為此她昨日特意練習，很看重這次表演，當天還發出穿上表演服的自拍照，心情相當愉悅，不料當天下午2點16分卻發布推特貼文，表示想把門打破，讓許多粉絲都嚇了一跳，連忙詢問發生什麼事，她解釋自己上廁所，要離開時卻發現門打不開，許多粉絲也紛紛傳授打開門的訣竅。

由良夢來演出前還開心自拍。（圖／推特由良ゆら #よーよーよー）

由良夢來發現被困住後立即連絡工作人員，多名工作人員抵達後，用盡各種辦法，仍然無法及時將門打開，且該場地的廁所是密閉空間，她也無法從縫隙爬出，只能等待工作人員的救援；不過直到表演結束，她都沒有成功脫困，救援過程耗費1個小時才順利解救成功，剛好能趕上表演結束後的見面會。

由良夢來事後在推特上道歉：「很對不起成員和在場的每一個人」，她同時感謝工作人員的幫忙才能脫困，並坦言：「一個人被關在狹窄的空間近1個小時真的很害怕、不安和後悔。多虧了會場工作人員的鼓勵還有粉絲們的留言，才讓我感到安心。」