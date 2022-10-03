全聯READ BREAD閱讀麵包，小農鮮奶吐司8入，65元。（全聯提供）

全聯老鷹紅豆生吐司包裝，69元。（全聯提供）

家樂福吉蒸牧場透明鮮乳，129元／瓶。（家樂福提供）

家樂福貓兒干鮮乳，119元／瓶。（家樂福提供）

家樂福透明吐司，89元／條。（家樂福提供）

city’super Seepje喜雅清潔身體用品，採用循環經濟綠概念，250至599元。（city’super提供）

city’super澳洲BROOKFARM無麩質夏威夷豆蔓越莓綜合穀物麥片，450元。（city’super提供）

city’super寶特瓶再生紗抹布4入組，台中店周年慶特價買1送1，150元。（city’super提供）

近年隨著健康意識抬頭，民眾選購商品不僅只看價格，更重視商品的健康，與環境保護價值，如超市擁有潔淨標章認證的麵包，半年內就累計銷售超過6億元業績，未來肉、植物性冷凍食品冷也成長超過2成，其他如非籠飼雞蛋、動福標章鮮乳等，也獲愈來愈多消費者支持選購。

全聯READ BREAD閱讀麵包系列，順應國際潮流，於今年4月起推出「潔淨版」閱讀麵包，除既有商品升級外，新品也將全導入潔淨標章，力求「成分簡化」，比政府一般規範的添加物使用量更少26%，訴求無8大添加物、不使用基因改造物料，讓商品成分更單純，婆媽族群購買較安心。

全聯調查，READ BREAD閱讀麵包系列，包括吐司、麵包、堡體、餐包等，目前共近50款商品皆擁有潔淨標章，自4月中販售以來，至今銷售金額超過6億元，值得一提的是，去年推出的「小農鮮奶吐司」躍升為全聯人氣商品，除有潔淨標章認證，在牛奶原料上也選擇符合動福認證標章的吉蒸牧場鮮奶，去年推出以來販售超過1億元；而同樣有雙重認證的商品，還包括「小農鮮奶巨大棒」，不到半年也賣出近400萬元的好成績，另「小農鮮奶泡芙」、「小農鮮奶戚風蛋糕」、「小農鮮奶巨大杯」整體銷量也破1億2000萬元。

家樂福率先成立「非籠飼雞蛋」專區，使用獲得友善雞蛋聯盟的非籠飼雞蛋，還有動物福利標章鮮乳，可清楚溯源生產流程，目前台灣取得動物福利標章的鮮乳，包含花蓮瑞穗吉蒸牧場、貓兒干鮮乳、許慶良鮮乳等，訴求成分無調整、嚴選單一牧場。而家樂福目前也共有38款麵包，榮獲A.A.100%無添加驗證標章，多數使用紐西蘭安佳奶油，其中「透明吐司」商品標榜不加一滴水製作，並使用潮立、台美官田牧場非籠飼雞蛋，與吉蒸牧場透明鮮乳製作，吸引許多認同理念的消費者青睞。

city’super觀察，隨著疫情影響在家自煮比例變高，連帶未來肉、植物性冷凍食品，及蔬食或無添加食品等，連2年銷量有雙位數成長，city’super從「低碳飲食」、「環境友善」、「環保永續」核心出發推廣，並成立「永續綠商品專區」提供相關選品，展售在地小農蔬果、不過度包裝的產銷履歷生鮮，同時也引進國內外採用循環經濟綠概念的個人清潔用品等，鼓勵消費者從日常生活延續永續精神。