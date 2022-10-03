家樂福敬老生活節，華齊堂金絲燕窩晶露買1送1，990元。（家樂福提供）

即起至10月31日，於家樂福台北市69家分店單筆消費660元以上，並使用台北市敬老／愛心悠遊卡支付 ，可獲家樂福自有品牌衛生紙免費兌換券。（家樂福提供）

city’super日本肥前長崎屋蜂蜜蛋糕，原價280元／條，遠企店周年慶特價2條490元。（city’super提供）

全台city’super復興、天母、板橋、新竹店限定販售美國進口「HERR’S賀氏派對油漆桶洋芋片」990元。（city’super提供）

明（4日）是重陽敬老節，超市響應為長輩添購生活用品，推出遠端下單外送傳愛，及買長輩保健品送折價券等活動，憑敬老卡消費還能免費換衛生紙；另雙十連假將到來，也能提前囤積異國零食新品，在家追劇邊嘗鮮。

全聯表示，旗下小時達外送服務，自去年推出以來，不只滿足忙碌的消費者，也有許多在外地工作的子女，會訂購商品送給遠方的父母長輩，如在台北下單，可直接從金門的全聯門市外送生活用品給長輩，孝心隨送隨到。今年重陽敬老節，「全聯小時達」至明（4日）前，不只下單滿930元贈520福利點，再加碼抽贈300元無門檻小時達折價券。

家樂福敬老愛心生活節，推薦可為家中長輩添購生活用品，即起至10月12日，家樂福推出機能飲品、成人奶粉、成人營養保健補充品，滿999元送100元現金折價卷，獨家販售亞培補體素優惠單罐612元、購買安怡奶粉系列每滿499元，贈100元現金折價卷，及華齊堂金絲燕窩晶露990元買1送1等。另即起至10月31日，於台北市69家家樂福分店，單筆消費滿660元，並使用台北市敬老／愛心悠遊卡支付 ，可獲得家樂福自有品牌衛生紙免費兌換券。

歡慶雙十連假，city’super觀察，自9月以來異國零食銷量成長3成以上，尤其以日本、美國零食最受歡迎，故首推異國零食新品，全台復興、天母、板橋、新竹4店限定販售美國進口「HERR’S賀氏派對油漆桶洋芋片」，讓零食控連假追劇品嚐。