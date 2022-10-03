桃園市長鄭文燦的台大碩士論文被指控也涉及抄襲，正在參選桃園市長的民進黨籍立委鄭運鵬回應說鄭文燦是「天才兒童」，這是參選人的選舉花招。無黨籍桃園市長候選人鄭寶清則認為，鄭運鵬的說法才是荒腔走板的離題反應！

新黨桃園市議員參選人游智彬今（3）日和新黨發言人陳麗玲開記者會，指控桃園市長鄭文燦台大碩士抄襲。經比對論文有30.27％抄襲率、參考文獻虛假、格式前後不一等3大證據，質疑不僅抄襲，還有槍手代寫，明天將到台大具名檢舉。

對此，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬說，大家都知道鄭文燦是「天才兒童」，認為這是參選人為了要選舉的花招，相信鄭文燦市長絕對經得起檢驗。

桃園市新聞處長詹賀舜表示，鄭文燦的碩士論文題目為「中國基層選舉演變之分析－尋找民主發展的動力」，因無法進行實證研究，必須引述各種研究資料，包括對岸的文獻，這是在正常合理的範圍內。至於格式不一致的部分，謝謝指正。

無黨籍桃園市長候選人鄭寶清則質疑，鄭運鵬的說法才是荒腔走板的離題反應！鄭文燦與鄭運鵬不是才剛打完張善政抄襲嗎？是不是選舉花招？等於是自打嘴巴的矛盾鄭寶清直言，是不是天才兒童又跟論文有無造假、抄襲、代寫有何關聯嗎？連這種普通常識都「牛頭不對馬嘴」的鄭運鵬，難怪會力挺林智堅、鄭文燦沒有抄襲！

鄭寶清也提到，從游智彬團隊找到的實例中，參考⽂獻有些註解會把國立中山大學、國立政治⼤學的「國⽴」去掉，直接寫中⼭⼤學、政治⼤學，很可能這部分是⼤陸槍⼿所代寫。

鄭寶清強調，這是⼤是⼤⾮的品格與道德價值觀的關鍵問題，應該嚴肅加以對待！