近期許多國際大廠相繼進駐亞灣5G AIoT創新園區，經濟部加工出口區管理處啟動高雄軟體園區第二園區開發計畫，加工處3日舉辦首棟大樓動土典禮，預計興建1棟地上11層、地下3層的商辦大樓，可提供1萬餘坪產業空間，帶動85億元投資效益，創造17億元年產值。

高雄軟體園區第二園區開發計畫園區總面積約2.45公頃分為A、B、C坵塊，加工處斥資26億元自建A坵塊，預計2026年完工啟用。至於B、C坵塊，將採招商方式興建，總計3大坵塊總投資金額達70億元。經濟部長王美花、高雄市長陳其邁、立委賴瑞隆均到場參加A坵塊首棟商辦大樓動土典禮。

王美花表示，亞灣區是高雄發展最熱絡的區域，有許多廠商排隊等著進駐，從以往2、3年才要空拍一次，到現在每半年就要空拍1次，從中就能發現高雄亞灣區的快速轉型，經濟部會攜手市府持續提供充促空間，相信高雄未來將會大暴發。

陳其邁表示，感謝中央核定5年110億元在高雄打造亞灣5G AIoT創新園區，高市府每個月固定與加工處召開會議，盤點招商進度，高軟二期預訂2026年5月完工，市府絕對會全力監工，吸引廠商進駐亞灣區，「此時投資高雄，就是最好的時機」。