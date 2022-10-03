《光華之君》以戲曲重新詮釋日本文學經典《源氏物語》。（國家兩廳院提供）

改編自日本文學經典《源氏物語》，唐美雲歌仔戲團作品《光華之君》，由團長唐美雲飾演經典人物光源氏，在七情六慾間擺盪，一生流連於眾多女子之間，步入中年後卻開始面臨生命中難以承受的沉痛打擊，此外還有京劇名角黃宇琳飾演藤夫人，和她筆下的光華君有一段生命對話，本周末將有最後加演。

唐美雲感嘆，這次的演出，可能會是《光華之君》在台灣最後一次亮相，「每次演出都與光華君這個角色有更深的羈絆，如今即將進入倒數，心裡有種一點一點被掏空的感覺，而且每次演到和宇琳那個角色的最後一段，我和她都入戲到痛哭不已。特別感謝所有台前幕後的工作人員，成就了這麼一部大製作的戲，歡迎所有朋友一起走入劇場、走入光華君的世界。」

《光華之君》藉由藤夫人的現實人生，對照書中虛構的如夢世界，將全劇推衍至生命哲理的探討層次，細膩呈現世間有情眾生的情感掙扎，藉由藤夫人的現實人生，對照到書中虛構的如夢世界，讓全劇更推衍至生命哲理的探討層次。2020年首演，2021獲傳藝金曲獎「最佳團體演出」、「最佳導演」與「最佳編劇」三項大獎。

編劇陳健星表示，「每次創作時，都會為演員量身設戲，深化每個角色的塑造。光華君必須展現出角色四十多年人生所積累的性格與內在特質，非得像唐美雲這樣有天賦又有才能的演員，才有辦法演繹出這樣的深刻狀態，並呈現出全劇的主題精隨。」

黃宇琳上周才在戲劇院演完新編京劇《優伶天子》，她表示，最不習慣的就是要切換語言，「上周的角色我是大家的知己，這周要演出的角色卻很孤單。其實從參與這個作品到現在，我生命中也有某個部分被療癒了，很希望大家也喜歡《光華之君》。」演出將於10月6日至10月9日在國家戲劇院登場。